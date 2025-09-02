soft shill (CODED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00208835$ 0.00208835 $ 0.00208835 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.43% Promjena cijene (1D) +0.39% Promjena cijene (7D) +10.74% Promjena cijene (7D) +10.74%

soft shill (CODED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CODEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CODED je $ 0.00208835, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CODED se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, +0.39% u posljednjih 24 sata i +10.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu soft shill (CODED)

Tržišna kapitalizacija $ 13.57K$ 13.57K $ 13.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.57K$ 13.57K $ 13.57K Količina u optjecaju 999.69M 999.69M 999.69M Ukupna količina 999,691,178.883426 999,691,178.883426 999,691,178.883426

Trenutačna tržišna kapitalizacija soft shill je $ 13.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODED je 999.69M, s ukupnom količinom od 999691178.883426. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.57K.