Grafikon aktualnih cijena soft shill (CODED)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:32:16 (UTC+8)

soft shill (CODED) Informacije o cijeni (USD)

Što je soft shill (CODED)

$CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o soft shill (CODED)

Koliko soft shill (CODED) vrijedi danas?
Cijena CODED uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CODED u USD?
Trenutačna cijena CODED u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija soft shill?
Tržišna kapitalizacija za CODED je $ 13.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CODED?
Količina u optjecaju za CODED je 999.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CODED?
CODED je postigao ATH cijenu od 0.00208835 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CODED?
CODED je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CODED?
24-satni obujam trgovanja za CODED je -- USD.
Hoće li CODED još narasti ove godine?
CODED mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CODED predviđanje cijene za detaljniju analizu.
