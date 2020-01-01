SofaCat (SOFAC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SofaCat (SOFAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SofaCat (SOFAC) Informacije SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement! Službena web stranica: https://www.sofacat.click/ Kupi SOFAC odmah!

SofaCat (SOFAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SofaCat (SOFAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 58.42K $ 58.42K $ 58.42K Ukupna količina: $ 99.18M $ 99.18M $ 99.18M Količina u optjecaju: $ 97.30M $ 97.30M $ 97.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 59.55K $ 59.55K $ 59.55K Povijesni maksimum: $ 0.03221217 $ 0.03221217 $ 0.03221217 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00060039 $ 0.00060039 $ 0.00060039 Saznajte više o cijeni SofaCat (SOFAC)

SofaCat (SOFAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SofaCat (SOFAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOFAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOFAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOFAC tokena, istražite SOFAC cijenu tokena uživo!

SOFAC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOFAC? Naša SOFAC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOFAC predviđanje cijene tokena odmah!

