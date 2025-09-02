Više o SOFAC

SofaCat Logotip

SofaCat Cijena (SOFAC)

Neuvršten

1 SOFAC u USD cijena uživo:

$0.0005791
$0.0005791$0.0005791
+2.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SofaCat (SOFAC)
SofaCat (SOFAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03221217
$ 0.03221217$ 0.03221217

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+2.04%

+6.14%

+6.14%

SofaCat (SOFAC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOFACtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOFAC je $ 0.03221217, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOFAC se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +2.04% u posljednjih 24 sata i +6.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SofaCat (SOFAC)

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

--
----

$ 57.42K
$ 57.42K$ 57.42K

97.30M
97.30M 97.30M

99,186,489.118508
99,186,489.118508 99,186,489.118508

Trenutačna tržišna kapitalizacija SofaCat je $ 56.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOFAC je 97.30M, s ukupnom količinom od 99186489.118508. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.42K.

SofaCat (SOFAC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SofaCat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SofaCat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SofaCat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SofaCat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.04%
30 dana$ 0+14.35%
60 dana$ 0-27.24%
90 dana$ 0--

Što je SofaCat (SOFAC)

SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!

Resurs SofaCat (SOFAC)

Službena web-stranica

SofaCat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SofaCat (SOFAC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SofaCat (SOFAC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SofaCat.

Provjerite SofaCat predviđanje cijene sada!

SOFAC u lokalnim valutama

SofaCat (SOFAC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SofaCat (SOFAC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOFAC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SofaCat (SOFAC)

Koliko SofaCat (SOFAC) vrijedi danas?
Cijena SOFAC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOFAC u USD?
Trenutačna cijena SOFAC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SofaCat?
Tržišna kapitalizacija za SOFAC je $ 56.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOFAC?
Količina u optjecaju za SOFAC je 97.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOFAC?
SOFAC je postigao ATH cijenu od 0.03221217 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOFAC?
SOFAC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOFAC?
24-satni obujam trgovanja za SOFAC je -- USD.
Hoće li SOFAC još narasti ove godine?
SOFAC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOFAC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:11:39 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.