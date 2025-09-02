SofaCat (SOFAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03221217$ 0.03221217 $ 0.03221217 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.58% Promjena cijene (1D) +2.04% Promjena cijene (7D) +6.14% Promjena cijene (7D) +6.14%

SofaCat (SOFAC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOFACtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOFAC je $ 0.03221217, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOFAC se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +2.04% u posljednjih 24 sata i +6.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SofaCat (SOFAC)

Tržišna kapitalizacija $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.42K$ 57.42K $ 57.42K Količina u optjecaju 97.30M 97.30M 97.30M Ukupna količina 99,186,489.118508 99,186,489.118508 99,186,489.118508

Trenutačna tržišna kapitalizacija SofaCat je $ 56.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOFAC je 97.30M, s ukupnom količinom od 99186489.118508. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.42K.