Sock Inu (SINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +5.22% Promjena cijene (1D) +13.82% Promjena cijene (7D) +15.64% Promjena cijene (7D) +15.64%

Sock Inu (SINU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SINU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SINU se promijenio za +5.22% u posljednjih sat vremena, +13.82% u posljednjih 24 sata i +15.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sock Inu (SINU)

Tržišna kapitalizacija $ 188.55K$ 188.55K $ 188.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 188.55K$ 188.55K $ 188.55K Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,905,157.170691 999,905,157.170691 999,905,157.170691

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sock Inu je $ 188.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SINU je 999.91M, s ukupnom količinom od 999905157.170691. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 188.55K.