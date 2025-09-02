SocialGrowAI (GROWAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00141555 $ 0.00141555 $ 0.00141555 24-satna najniža cijena $ 0.00161535 $ 0.00161535 $ 0.00161535 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00141555$ 0.00141555 $ 0.00141555 24-satna najviša cijena $ 0.00161535$ 0.00161535 $ 0.00161535 Najviša cijena ikada $ 0.01195909$ 0.01195909 $ 0.01195909 Najniža cijena $ 0.00121486$ 0.00121486 $ 0.00121486 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -2.22% Promjena cijene (7D) -2.03% Promjena cijene (7D) -2.03%

SocialGrowAI (GROWAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00145471. Tijekom protekla 24 sata, GROWAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00141555 i najviše cijene $ 0.00161535, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GROWAI je $ 0.01195909, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00121486.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GROWAI se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i -2.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SocialGrowAI (GROWAI)

Tržišna kapitalizacija $ 457.44K$ 457.44K $ 457.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Količina u optjecaju 314.36M 314.36M 314.36M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SocialGrowAI je $ 457.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GROWAI je 314.36M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46M.