SocialGood (SG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01489959 24-satna najniža cijena $ 0.01670046 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 8.71 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -6.28% Promjena cijene (7D) -11.30%

SocialGood (SG) cijena u stvarnom vremenu je $0.01490048. Tijekom protekla 24 sata, SGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01489959 i najviše cijene $ 0.01670046, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SG je $ 8.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SG se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -6.28% u posljednjih 24 sata i -11.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SocialGood (SG)

Tržišna kapitalizacija $ 340.52K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 404.18K Količina u optjecaju 22.85M Ukupna količina 27,125,752.73

Trenutačna tržišna kapitalizacija SocialGood je $ 340.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SG je 22.85M, s ukupnom količinom od 27125752.73. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 404.18K.