Trenutačna cijena SocialCrab (SCRB) danas je --, s promjenom od 0.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SCRB u USD je -- po SCRB.

SocialCrab trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 72,058, s količinom u optjecaju od 999.97M SCRB. Tijekom posljednja 24 sata, SCRB trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SCRB se kretao -0.60% u posljednjem satu i -26.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SocialCrab (SCRB)

Tržišna kapitalizacija $ 72.06K$ 72.06K $ 72.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.06K$ 72.06K $ 72.06K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,971,814.3390555 999,971,814.3390555 999,971,814.3390555

