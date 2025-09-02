Social Trade (ST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00849319 Najniža cijena $ 0.0023316 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.37%

Social Trade (ST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00342984. Tijekom protekla 24 sata, STtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ST je $ 0.00849319, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0023316.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ST se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Social Trade (ST)

Tržišna kapitalizacija $ 553.13K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 656.85K Količina u optjecaju 161.27M Ukupna količina 191,509,126.18

Trenutačna tržišna kapitalizacija Social Trade je $ 553.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ST je 161.27M, s ukupnom količinom od 191509126.18. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 656.85K.