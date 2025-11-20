Social Lens Ai Cijena danas

Trenutačna cijena Social Lens Ai (LENS) danas je $ 0.00050929, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LENS u USD je $ 0.00050929 po LENS.

Social Lens Ai trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 50,929, s količinom u optjecaju od 100.00M LENS. Tijekom posljednja 24 sata, LENS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01422749, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00032332.

U kratkoročnim performansama, LENS se kretao -- u posljednjem satu i -0.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Social Lens Ai (LENS)

Tržišna kapitalizacija $ 50.93K$ 50.93K $ 50.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.93K$ 50.93K $ 50.93K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

