Social Edge Logotip

Social Edge Cijena (SEDGE)

Neuvršten

1 SEDGE u USD cijena uživo:

$0.02070358
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Social Edge (SEDGE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:59:04 (UTC+8)

Social Edge (SEDGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.856294
$ 0.01017587
--

--

0.00%

0.00%

Social Edge (SEDGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.02070358. Tijekom protekla 24 sata, SEDGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEDGE je $ 0.856294, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01017587.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEDGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Social Edge (SEDGE)

$ 20.70K
--
$ 20.70K
1.00M
1,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Social Edge je $ 20.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEDGE je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.70K.

Social Edge (SEDGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Social Edge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Social Edge u USD iznosila je $ +0.0035630095.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Social Edge u USD iznosila je $ +0.0150767610.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Social Edge u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0035630095+17.21%
60 dana$ +0.0150767610+72.82%
90 dana$ 0--

Što je Social Edge (SEDGE)

Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)

Social Edge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Social Edge (SEDGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Social Edge (SEDGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Social Edge.

Provjerite Social Edge predviđanje cijene sada!

SEDGE u lokalnim valutama

Social Edge (SEDGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Social Edge (SEDGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SEDGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Social Edge (SEDGE)

Koliko Social Edge (SEDGE) vrijedi danas?
Cijena SEDGE uživo u USD je 0.02070358 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SEDGE u USD?
Trenutačna cijena SEDGE u USD je $ 0.02070358. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Social Edge?
Tržišna kapitalizacija za SEDGE je $ 20.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SEDGE?
Količina u optjecaju za SEDGE je 1.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SEDGE?
SEDGE je postigao ATH cijenu od 0.856294 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SEDGE?
SEDGE je vidio ATL cijenu od 0.01017587 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SEDGE?
24-satni obujam trgovanja za SEDGE je -- USD.
Hoće li SEDGE još narasti ove godine?
SEDGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SEDGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:59:04 (UTC+8)

