Social Edge (SEDGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.856294$ 0.856294 $ 0.856294 Najniža cijena $ 0.01017587$ 0.01017587 $ 0.01017587 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Social Edge (SEDGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.02070358. Tijekom protekla 24 sata, SEDGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEDGE je $ 0.856294, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01017587.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEDGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Social Edge (SEDGE)

Tržišna kapitalizacija $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Social Edge je $ 20.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEDGE je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.70K.