SNP500 (SNP500) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SNP500 (SNP500), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SNP500 (SNP500) Informacije SNP500 – The Token of Tokens The Ultimate Revolution in Passive Income & Cross-Chain Rewards • Earn top meme coins just by holding – passive income on autopilot • Rewards are generated from a 5% buy/sell tax and distributed directly to holders • Hold 30,000+ tokens to start receiving payouts. The more you hold, the more you earn, with increasing boosts the longer you hold • Built for sustainability & growth – a crypto index fund for the people • Transparent tokenomics, rapid rewards, and a mission to take the crypto market to the next level Join the movement. Hold. Earn. Multiply. Službena web stranica: https://snp500sol.com/ Kupi SNP500 odmah!

SNP500 (SNP500) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SNP500 (SNP500), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K Ukupna količina: $ 898.99M $ 898.99M $ 898.99M Količina u optjecaju: $ 898.99M $ 898.99M $ 898.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni SNP500 (SNP500)

SNP500 (SNP500) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SNP500 (SNP500) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNP500 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNP500 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNP500 tokena, istražite SNP500 cijenu tokena uživo!

SNP500 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SNP500? Naša SNP500 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SNP500 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!