Snowswap (SNOW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Snowswap (SNOW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well. Službena web stranica: https://snowswap.org/

Snowswap (SNOW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Snowswap (SNOW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 58.37K $ 58.37K $ 58.37K Ukupna količina: $ 500.00K $ 500.00K $ 500.00K Količina u optjecaju: $ 349.66K $ 349.66K $ 349.66K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 83.46K $ 83.46K $ 83.46K Povijesni maksimum: $ 169.02 $ 169.02 $ 169.02 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.166922 $ 0.166922 $ 0.166922 Saznajte više o cijeni Snowswap (SNOW)

Snowswap (SNOW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Snowswap (SNOW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNOW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNOW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNOW tokena, istražite SNOW cijenu tokena uživo!

