Snowswap (SNOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.175522 $ 0.175522 $ 0.175522 24-satna najniža cijena $ 0.175522 $ 0.175522 $ 0.175522 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.175522$ 0.175522 $ 0.175522 24-satna najviša cijena $ 0.175522$ 0.175522 $ 0.175522 Najviša cijena ikada $ 169.02$ 169.02 $ 169.02 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) -22.75% Promjena cijene (7D) -22.75%

Snowswap (SNOW) cijena u stvarnom vremenu je $0.175522. Tijekom protekla 24 sata, SNOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.175522 i najviše cijene $ 0.175522, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNOW je $ 169.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNOW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -22.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Snowswap (SNOW)

Tržišna kapitalizacija $ 61.37K$ 61.37K $ 61.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.76K$ 87.76K $ 87.76K Količina u optjecaju 349.66K 349.66K 349.66K Ukupna količina 500,000.0 500,000.0 500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Snowswap je $ 61.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNOW je 349.66K, s ukupnom količinom od 500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.76K.