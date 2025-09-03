Više o SNOW

Snowswap Logotip

Snowswap Cijena (SNOW)

Neuvršten

1 SNOW u USD cijena uživo:

mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Snowswap (SNOW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:42:11 (UTC+8)

Snowswap (SNOW) Informacije o cijeni (USD)

Snowswap (SNOW) cijena u stvarnom vremenu je $0.175522. Tijekom protekla 24 sata, SNOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.175522 i najviše cijene $ 0.175522, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNOW je $ 169.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNOW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -22.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Snowswap (SNOW)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Snowswap je $ 61.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNOW je 349.66K, s ukupnom količinom od 500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.76K.

Snowswap (SNOW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Snowswap u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Snowswap u USD iznosila je $ +0.0330967793.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Snowswap u USD iznosila je $ +0.0808433971.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Snowswap u USD iznosila je $ +0.03869590385275758.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ +0.0330967793+18.86%
60 dana$ +0.0808433971+46.06%
90 dana$ +0.03869590385275758+28.28%

Što je Snowswap (SNOW)

Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Snowswap (SNOW)

Službena web-stranica

Snowswap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Snowswap (SNOW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Snowswap (SNOW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Snowswap.

Provjerite Snowswap predviđanje cijene sada!

SNOW u lokalnim valutama

Snowswap (SNOW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Snowswap (SNOW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNOW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Snowswap (SNOW)

Koliko Snowswap (SNOW) vrijedi danas?
Cijena SNOW uživo u USD je 0.175522 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNOW u USD?
Trenutačna cijena SNOW u USD je $ 0.175522. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Snowswap?
Tržišna kapitalizacija za SNOW je $ 61.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNOW?
Količina u optjecaju za SNOW je 349.66K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNOW?
SNOW je postigao ATH cijenu od 169.02 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNOW?
SNOW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNOW?
24-satni obujam trgovanja za SNOW je -- USD.
Hoće li SNOW još narasti ove godine?
SNOW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNOW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:42:11 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.