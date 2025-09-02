Snowbank (SB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 216.7 $ 216.7 $ 216.7 24-satna najniža cijena $ 228.35 $ 228.35 $ 228.35 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 216.7$ 216.7 $ 216.7 24-satna najviša cijena $ 228.35$ 228.35 $ 228.35 Najviša cijena ikada $ 8,356.8$ 8,356.8 $ 8,356.8 Najniža cijena $ 138.86$ 138.86 $ 138.86 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) +0.70% Promjena cijene (7D) +2.94% Promjena cijene (7D) +2.94%

Snowbank (SB) cijena u stvarnom vremenu je $225.85. Tijekom protekla 24 sata, SBtrgovalo je između najniže cijene $ 216.7 i najviše cijene $ 228.35, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SB je $ 8,356.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 138.86.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SB se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +0.70% u posljednjih 24 sata i +2.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Snowbank (SB)

Tržišna kapitalizacija $ 36.05M$ 36.05M $ 36.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.05M$ 36.05M $ 36.05M Količina u optjecaju 159.64K 159.64K 159.64K Ukupna količina 159,640.027327531 159,640.027327531 159,640.027327531

Trenutačna tržišna kapitalizacija Snowbank je $ 36.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SB je 159.64K, s ukupnom količinom od 159640.027327531. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.05M.