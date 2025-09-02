Više o SB

Snowbank Logotip

Snowbank Cijena (SB)

Neuvršten

1 SB u USD cijena uživo:

$225.85
+0.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Snowbank (SB)
Snowbank (SB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 216.7
24-satna najniža cijena
$ 228.35
24-satna najviša cijena

$ 216.7
$ 228.35
$ 8,356.8
$ 138.86
-0.39%

+0.70%

+2.94%

+2.94%

Snowbank (SB) cijena u stvarnom vremenu je $225.85. Tijekom protekla 24 sata, SBtrgovalo je između najniže cijene $ 216.7 i najviše cijene $ 228.35, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SB je $ 8,356.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 138.86.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SB se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +0.70% u posljednjih 24 sata i +2.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Snowbank (SB)

$ 36.05M
--
$ 36.05M
159.64K
159,640.027327531
Trenutačna tržišna kapitalizacija Snowbank je $ 36.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SB je 159.64K, s ukupnom količinom od 159640.027327531. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.05M.

Snowbank (SB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Snowbank u USD iznosila je $ +1.58.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Snowbank u USD iznosila je $ +3.0029016000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Snowbank u USD iznosila je $ -1.0032031150.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Snowbank u USD iznosila je $ -4.6287095980836.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +1.58+0.70%
30 dana$ +3.0029016000+1.33%
60 dana$ -1.0032031150-0.44%
90 dana$ -4.6287095980836-2.00%

Što je Snowbank (SB)

Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.

Resurs Snowbank (SB)

Službena web-stranica

Snowbank Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Snowbank (SB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Snowbank (SB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Snowbank.

Provjerite Snowbank predviđanje cijene sada!

SB u lokalnim valutama

Snowbank (SB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Snowbank (SB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Snowbank (SB)

Koliko Snowbank (SB) vrijedi danas?
Cijena SB uživo u USD je 225.85 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SB u USD?
Trenutačna cijena SB u USD je $ 225.85. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Snowbank?
Tržišna kapitalizacija za SB je $ 36.05M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SB?
Količina u optjecaju za SB je 159.64K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SB?
SB je postigao ATH cijenu od 8,356.8 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SB?
SB je vidio ATL cijenu od 138.86 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SB?
24-satni obujam trgovanja za SB je -- USD.
Hoće li SB još narasti ove godine?
SB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.