SNOR (SNOR) Informacije Snor is a decentralized built on blockchain technology, designed to bring fun, creativity, and community engagement to the world of digital assets. Snor leverages humor, pop culture references, and viral trends to create a unique and entertaining experience for users. The token aims to build a passionate and active community around it, where holders can participate in various events, contests, and initiatives. With its strong emphasis on social media interaction and meme culture, Snor seeks to offer a lighthearted yet valuable addition to the growing world of cryptocurrencies, bringing both fun and potential for growth to its supporters. The project also includes features like staking, giveaways, and collaborative partnerships, giving users ways to engage beyond simply holding the token. Ultimately, Snor’s goal is to combine entertainment with blockchain innovation, offering a meme-driven ecosystem that rewards creativity and community involvement. Službena web stranica: https://snor.ai/ Kupi SNOR odmah!

SNOR (SNOR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SNOR (SNOR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.83K Ukupna količina: $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 420.69T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.83K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

SNOR (SNOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SNOR (SNOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNOR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNOR tokena, istražite SNOR cijenu tokena uživo!

