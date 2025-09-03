SNOR (SNOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.63% Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) -1.26% Promjena cijene (7D) -1.26%

SNOR (SNOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SNORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNOR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNOR se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -1.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SNOR (SNOR)

Tržišna kapitalizacija $ 41.99K$ 41.99K $ 41.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.99K$ 41.99K $ 41.99K Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SNOR je $ 41.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNOR je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.99K.