Snook (SNK) Informacije Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player. Službena web stranica: https://www.snook.gg/ Bijela knjiga: https://whitepaper.playsnook.com/ Kupi SNK odmah!

Snook (SNK) Tokenomika i analiza cijena
Tržišna kapitalizacija: $ 68.03K
Ukupna količina: $ 38.49M
Količina u optjecaju: $ 26.03M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 100.62K
Povijesni maksimum: $ 3.31
Povijesni minimum: $ 0.00130264
Trenutna cijena: $ 0.00261397

Snook (SNK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Snook (SNK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina: Maksimalan broj SNK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNK tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

SNK Predviđanje cijene

