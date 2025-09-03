Snook (SNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00241797 $ 0.00241797 $ 0.00241797 24-satna najniža cijena $ 0.00257809 $ 0.00257809 $ 0.00257809 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00241797$ 0.00241797 $ 0.00241797 24-satna najviša cijena $ 0.00257809$ 0.00257809 $ 0.00257809 Najviša cijena ikada $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Najniža cijena $ 0.00130264$ 0.00130264 $ 0.00130264 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -2.79% Promjena cijene (7D) -0.23% Promjena cijene (7D) -0.23%

Snook (SNK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00250595. Tijekom protekla 24 sata, SNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00241797 i najviše cijene $ 0.00257809, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNK je $ 3.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00130264.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNK se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -2.79% u posljednjih 24 sata i -0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Snook (SNK)

Tržišna kapitalizacija $ 65.22K$ 65.22K $ 65.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.46K$ 96.46K $ 96.46K Količina u optjecaju 26.03M 26.03M 26.03M Ukupna količina 38,493,055.41 38,493,055.41 38,493,055.41

Trenutačna tržišna kapitalizacija Snook je $ 65.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNK je 26.03M, s ukupnom količinom od 38493055.41. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.46K.