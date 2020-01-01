Sniper Search (SS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sniper Search (SS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sniper Search (SS) Informacije 🔎 Sniper Search – Precision Intelligence for Virtuals SniperSearch is a full-spectrum research and analytics layer built to empower users across the Virtuals ecosystem — from first-time contributors to veteran allocators. We cut through noise with structured data, predictive tools, and social signal decoding. Službena web stranica: https://snipersearch.fun/ Kupi SS odmah!

Sniper Search (SS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sniper Search (SS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 87.41K $ 87.41K $ 87.41K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 174.82K $ 174.82K $ 174.82K Povijesni maksimum: $ 0.00127856 $ 0.00127856 $ 0.00127856 Povijesni minimum: $ 0.00010269 $ 0.00010269 $ 0.00010269 Trenutna cijena: $ 0.0001747 $ 0.0001747 $ 0.0001747 Saznajte više o cijeni Sniper Search (SS)

Sniper Search (SS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sniper Search (SS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SS tokena, istražite SS cijenu tokena uživo!

