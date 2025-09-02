SNIFF ($SNIFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00021041 $ 0.00021041 $ 0.00021041 24-satna najniža cijena $ 0.00022431 $ 0.00022431 $ 0.00022431 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00021041$ 0.00021041 $ 0.00021041 24-satna najviša cijena $ 0.00022431$ 0.00022431 $ 0.00022431 Najviša cijena ikada $ 0.00218413$ 0.00218413 $ 0.00218413 Najniža cijena $ 0.00005814$ 0.00005814 $ 0.00005814 Promjena cijene (1H) +0.73% Promjena cijene (1D) +3.88% Promjena cijene (7D) +33.33% Promjena cijene (7D) +33.33%

SNIFF ($SNIFF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00022269. Tijekom protekla 24 sata, $SNIFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00021041 i najviše cijene $ 0.00022431, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SNIFF je $ 0.00218413, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005814.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SNIFF se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, +3.88% u posljednjih 24 sata i +33.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SNIFF ($SNIFF)

Tržišna kapitalizacija $ 214.89K$ 214.89K $ 214.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 214.89K$ 214.89K $ 214.89K Količina u optjecaju 969.79M 969.79M 969.79M Ukupna količina 969,791,527.164864 969,791,527.164864 969,791,527.164864

Trenutačna tržišna kapitalizacija SNIFF je $ 214.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SNIFF je 969.79M, s ukupnom količinom od 969791527.164864. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 214.89K.