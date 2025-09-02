Više o $SNIFF

$SNIFF Informacije o cijeni

$SNIFF Službena web stranica

$SNIFF Tokenomija

$SNIFF Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SNIFF Logotip

SNIFF Cijena ($SNIFF)

Neuvršten

1 $SNIFF u USD cijena uživo:

$0.00022279
$0.00022279$0.00022279
+3.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SNIFF ($SNIFF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:11:06 (UTC+8)

SNIFF ($SNIFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00021041
$ 0.00021041$ 0.00021041
24-satna najniža cijena
$ 0.00022431
$ 0.00022431$ 0.00022431
24-satna najviša cijena

$ 0.00021041
$ 0.00021041$ 0.00021041

$ 0.00022431
$ 0.00022431$ 0.00022431

$ 0.00218413
$ 0.00218413$ 0.00218413

$ 0.00005814
$ 0.00005814$ 0.00005814

+0.73%

+3.88%

+33.33%

+33.33%

SNIFF ($SNIFF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00022269. Tijekom protekla 24 sata, $SNIFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00021041 i najviše cijene $ 0.00022431, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SNIFF je $ 0.00218413, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005814.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SNIFF se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, +3.88% u posljednjih 24 sata i +33.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SNIFF ($SNIFF)

$ 214.89K
$ 214.89K$ 214.89K

--
----

$ 214.89K
$ 214.89K$ 214.89K

969.79M
969.79M 969.79M

969,791,527.164864
969,791,527.164864 969,791,527.164864

Trenutačna tržišna kapitalizacija SNIFF je $ 214.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SNIFF je 969.79M, s ukupnom količinom od 969791527.164864. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 214.89K.

SNIFF ($SNIFF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SNIFF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SNIFF u USD iznosila je $ +0.0000962172.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SNIFF u USD iznosila je $ +0.0001025676.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SNIFF u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.88%
30 dana$ +0.0000962172+43.21%
60 dana$ +0.0001025676+46.06%
90 dana$ 0--

Što je SNIFF ($SNIFF)

A memecoin on SOLANA

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SNIFF ($SNIFF)

Službena web-stranica

SNIFF Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SNIFF ($SNIFF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SNIFF ($SNIFF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SNIFF.

Provjerite SNIFF predviđanje cijene sada!

$SNIFF u lokalnim valutama

SNIFF ($SNIFF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SNIFF ($SNIFF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $SNIFF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SNIFF ($SNIFF)

Koliko SNIFF ($SNIFF) vrijedi danas?
Cijena $SNIFF uživo u USD je 0.00022269 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $SNIFF u USD?
Trenutačna cijena $SNIFF u USD je $ 0.00022269. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SNIFF?
Tržišna kapitalizacija za $SNIFF je $ 214.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $SNIFF?
Količina u optjecaju za $SNIFF je 969.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $SNIFF?
$SNIFF je postigao ATH cijenu od 0.00218413 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $SNIFF?
$SNIFF je vidio ATL cijenu od 0.00005814 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $SNIFF?
24-satni obujam trgovanja za $SNIFF je -- USD.
Hoće li $SNIFF još narasti ove godine?
$SNIFF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $SNIFF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:11:06 (UTC+8)

SNIFF ($SNIFF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.