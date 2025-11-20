Snibbu Cijena danas

Trenutačna cijena Snibbu (SNIBBU) danas je $ 0.00052929, s promjenom od 3.94% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SNIBBU u USD je $ 0.00052929 po SNIBBU.

Snibbu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 222,665, s količinom u optjecaju od 420.69M SNIBBU. Tijekom posljednja 24 sata, SNIBBU trgovao je između $ 0.00050251 (niska) i $ 0.00055484 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03658647, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00050251.

U kratkoročnim performansama, SNIBBU se kretao -0.36% u posljednjem satu i -21.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Snibbu (SNIBBU)

Tržišna kapitalizacija $ 222.67K$ 222.67K $ 222.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 222.67K$ 222.67K $ 222.67K Količina u optjecaju 420.69M 420.69M 420.69M Ukupna količina 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Snibbu je $ 222.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNIBBU je 420.69M, s ukupnom količinom od 420690000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.67K.