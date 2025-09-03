Više o SNARDLER

Snardler Wormfriend Logotip

Snardler Wormfriend Cijena (SNARDLER)

Neuvršten

1 SNARDLER u USD cijena uživo:

--
----
-2.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Snardler Wormfriend (SNARDLER)
Snardler Wormfriend (SNARDLER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.89%

-7.51%

-7.51%

Snardler Wormfriend (SNARDLER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SNARDLERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNARDLER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNARDLER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.89% u posljednjih 24 sata i -7.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Snardler Wormfriend (SNARDLER)

$ 37.78K
$ 37.78K$ 37.78K

--
----

$ 37.78K
$ 37.78K$ 37.78K

378.62B
378.62B 378.62B

378,620,964,581.57947
378,620,964,581.57947 378,620,964,581.57947

Trenutačna tržišna kapitalizacija Snardler Wormfriend je $ 37.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNARDLER je 378.62B, s ukupnom količinom od 378620964581.57947. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.78K.

Snardler Wormfriend (SNARDLER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Snardler Wormfriend u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Snardler Wormfriend u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Snardler Wormfriend u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Snardler Wormfriend u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.89%
30 dana$ 0+73.79%
60 dana$ 0+108.11%
90 dana$ 0--

Što je Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Snardler Wormfriend Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Snardler Wormfriend (SNARDLER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Snardler Wormfriend (SNARDLER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Snardler Wormfriend.

Provjerite Snardler Wormfriend predviđanje cijene sada!

SNARDLER u lokalnim valutama

Snardler Wormfriend (SNARDLER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Snardler Wormfriend (SNARDLER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNARDLER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Koliko Snardler Wormfriend (SNARDLER) vrijedi danas?
Cijena SNARDLER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNARDLER u USD?
Trenutačna cijena SNARDLER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Snardler Wormfriend?
Tržišna kapitalizacija za SNARDLER je $ 37.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNARDLER?
Količina u optjecaju za SNARDLER je 378.62B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNARDLER?
SNARDLER je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNARDLER?
SNARDLER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNARDLER?
24-satni obujam trgovanja za SNARDLER je -- USD.
Hoće li SNARDLER još narasti ove godine?
SNARDLER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNARDLER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.