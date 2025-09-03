Više o SNAPCAT

Snapcat Logotip

Snapcat Cijena (SNAPCAT)

Neuvršten

1 SNAPCAT u USD cijena uživo:

$0.00759698
+0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Snapcat (SNAPCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:41:49 (UTC+8)

Snapcat (SNAPCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00737688
24-satna najniža cijena
$ 0.00763652
24-satna najviša cijena

$ 0.00737688
$ 0.00763652
$ 0.258497
$ 0
--

+0.57%

+6.60%

+6.60%

Snapcat (SNAPCAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00759698. Tijekom protekla 24 sata, SNAPCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00737688 i najviše cijene $ 0.00763652, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNAPCAT je $ 0.258497, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNAPCAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +6.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Snapcat (SNAPCAT)

$ 75.97K
--
$ 75.97K
10.00M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Snapcat je $ 75.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNAPCAT je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.97K.

Snapcat (SNAPCAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Snapcat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Snapcat u USD iznosila je $ +0.0017434841.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Snapcat u USD iznosila je $ +0.0022675686.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Snapcat u USD iznosila je $ -0.000097411866224614.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.57%
30 dana$ +0.0017434841+22.95%
60 dana$ +0.0022675686+29.85%
90 dana$ -0.000097411866224614-1.26%

Što je Snapcat (SNAPCAT)

Snapcat is the fusion between a ghost and a cat, giving the start of the socialmedia-cat meta.

Resurs Snapcat (SNAPCAT)

Službena web-stranica

Snapcat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Snapcat (SNAPCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Snapcat (SNAPCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Snapcat.

Provjerite Snapcat predviđanje cijene sada!

SNAPCAT u lokalnim valutama

Snapcat (SNAPCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Snapcat (SNAPCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNAPCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Snapcat (SNAPCAT)

Koliko Snapcat (SNAPCAT) vrijedi danas?
Cijena SNAPCAT uživo u USD je 0.00759698 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNAPCAT u USD?
Trenutačna cijena SNAPCAT u USD je $ 0.00759698. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Snapcat?
Tržišna kapitalizacija za SNAPCAT je $ 75.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNAPCAT?
Količina u optjecaju za SNAPCAT je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNAPCAT?
SNAPCAT je postigao ATH cijenu od 0.258497 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNAPCAT?
SNAPCAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNAPCAT?
24-satni obujam trgovanja za SNAPCAT je -- USD.
Hoće li SNAPCAT još narasti ove godine?
SNAPCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNAPCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Snapcat (SNAPCAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

