Snapcat (SNAPCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00737688 $ 0.00737688 $ 0.00737688 24-satna najniža cijena $ 0.00763652 $ 0.00763652 $ 0.00763652 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00737688$ 0.00737688 $ 0.00737688 24-satna najviša cijena $ 0.00763652$ 0.00763652 $ 0.00763652 Najviša cijena ikada $ 0.258497$ 0.258497 $ 0.258497 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.57% Promjena cijene (7D) +6.60% Promjena cijene (7D) +6.60%

Snapcat (SNAPCAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00759698. Tijekom protekla 24 sata, SNAPCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00737688 i najviše cijene $ 0.00763652, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNAPCAT je $ 0.258497, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNAPCAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +6.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Snapcat (SNAPCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 75.97K$ 75.97K $ 75.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.97K$ 75.97K $ 75.97K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Snapcat je $ 75.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNAPCAT je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.97K.