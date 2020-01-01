Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomika

Snake wif Hat (SSSSS) Informacije

Literally a snake wif hat

We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again.

$SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only

Mission:

Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art

Službena web stranica:
https://snakewifhat.pro/

Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Snake wif Hat (SSSSS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 80.98K
$ 80.98K
$ 80.98K$ 80.98K
Ukupna količina:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Količina u optjecaju:
$ 999.93M
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 80.98K
$ 80.98K
$ 80.98K$ 80.98K
Povijesni maksimum:
$ 0.02403559
$ 0.02403559$ 0.02403559
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0

Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Snake wif Hat (SSSSS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SSSSS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SSSSS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SSSSS tokena, istražite SSSSS cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.