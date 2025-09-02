Više o SNAIL

SNAIL Informacije o cijeni

SNAIL Službena web stranica

SNAIL Tokenomija

SNAIL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SnailBrook Logotip

SnailBrook Cijena (SNAIL)

Neuvršten

1 SNAIL u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SnailBrook (SNAIL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:52:00 (UTC+8)

SnailBrook (SNAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

SnailBrook (SNAIL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SNAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNAIL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNAIL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SnailBrook (SNAIL)

$ 432.29K
$ 432.29K$ 432.29K

--
----

$ 432.29K
$ 432.29K$ 432.29K

82.37B
82.37B 82.37B

82,373,015,782.0
82,373,015,782.0 82,373,015,782.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SnailBrook je $ 432.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNAIL je 82.37B, s ukupnom količinom od 82373015782.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 432.29K.

SnailBrook (SNAIL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SnailBrook u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SnailBrook u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SnailBrook u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SnailBrook u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+29.30%
60 dana$ 0+65.25%
90 dana$ 0--

Što je SnailBrook (SNAIL)

What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. - We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? - We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SnailBrook (SNAIL)

Službena web-stranica

SnailBrook Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SnailBrook (SNAIL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SnailBrook (SNAIL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SnailBrook.

Provjerite SnailBrook predviđanje cijene sada!

SNAIL u lokalnim valutama

SnailBrook (SNAIL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SnailBrook (SNAIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNAIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SnailBrook (SNAIL)

Koliko SnailBrook (SNAIL) vrijedi danas?
Cijena SNAIL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNAIL u USD?
Trenutačna cijena SNAIL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SnailBrook?
Tržišna kapitalizacija za SNAIL je $ 432.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNAIL?
Količina u optjecaju za SNAIL je 82.37B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNAIL?
SNAIL je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNAIL?
SNAIL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNAIL?
24-satni obujam trgovanja za SNAIL je -- USD.
Hoće li SNAIL još narasti ove godine?
SNAIL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNAIL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:52:00 (UTC+8)

SnailBrook (SNAIL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.