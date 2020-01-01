Smoovie Phone (SP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Smoovie Phone (SP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Smoovie Phone (SP) Informacije $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . Službena web stranica: https://smooviephone.com/ Bijela knjiga: https://smooviephone.com/tokenomics Kupi SP odmah!

Smoovie Phone (SP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Smoovie Phone (SP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.86K $ 36.86K $ 36.86K Ukupna količina: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K Količina u optjecaju: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 36.86K $ 36.86K $ 36.86K Povijesni maksimum: $ 126.94 $ 126.94 $ 126.94 Povijesni minimum: $ 0.74026 $ 0.74026 $ 0.74026 Trenutna cijena: $ 0.876136 $ 0.876136 $ 0.876136 Saznajte više o cijeni Smoovie Phone (SP)

Smoovie Phone (SP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Smoovie Phone (SP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SP tokena, istražite SP cijenu tokena uživo!

SP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SP? Naša SP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SP predviđanje cijene tokena odmah!

