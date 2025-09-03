Više o SP

SP Informacije o cijeni

SP Bijela knjiga

SP Službena web stranica

SP Tokenomija

SP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Smoovie Phone Logotip

Smoovie Phone Cijena (SP)

Neuvršten

1 SP u USD cijena uživo:

$0.858328
$0.858328$0.858328
+1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Smoovie Phone (SP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:41:42 (UTC+8)

Smoovie Phone (SP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.805986
$ 0.805986$ 0.805986
24-satna najniža cijena
$ 0.857172
$ 0.857172$ 0.857172
24-satna najviša cijena

$ 0.805986
$ 0.805986$ 0.805986

$ 0.857172
$ 0.857172$ 0.857172

$ 126.94
$ 126.94$ 126.94

$ 0.74026
$ 0.74026$ 0.74026

+0.13%

+1.04%

+6.34%

+6.34%

Smoovie Phone (SP) cijena u stvarnom vremenu je $0.858328. Tijekom protekla 24 sata, SPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.805986 i najviše cijene $ 0.857172, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SP je $ 126.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.74026.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SP se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, +1.04% u posljednjih 24 sata i +6.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smoovie Phone (SP)

$ 36.11K
$ 36.11K$ 36.11K

--
----

$ 36.11K
$ 36.11K$ 36.11K

42.07K
42.07K 42.07K

42,069.0
42,069.0 42,069.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smoovie Phone je $ 36.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SP je 42.07K, s ukupnom količinom od 42069.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.11K.

Smoovie Phone (SP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Smoovie Phone u USD iznosila je $ +0.00883536.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Smoovie Phone u USD iznosila je $ -0.0626739089.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Smoovie Phone u USD iznosila je $ -0.0998680936.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Smoovie Phone u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00883536+1.04%
30 dana$ -0.0626739089-7.30%
60 dana$ -0.0998680936-11.63%
90 dana$ 0--

Što je Smoovie Phone (SP)

$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Smoovie Phone Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Smoovie Phone (SP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Smoovie Phone (SP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Smoovie Phone.

Provjerite Smoovie Phone predviđanje cijene sada!

SP u lokalnim valutama

Smoovie Phone (SP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Smoovie Phone (SP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Smoovie Phone (SP)

Koliko Smoovie Phone (SP) vrijedi danas?
Cijena SP uživo u USD je 0.858328 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SP u USD?
Trenutačna cijena SP u USD je $ 0.858328. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Smoovie Phone?
Tržišna kapitalizacija za SP je $ 36.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SP?
Količina u optjecaju za SP je 42.07K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SP?
SP je postigao ATH cijenu od 126.94 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SP?
SP je vidio ATL cijenu od 0.74026 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SP?
24-satni obujam trgovanja za SP je -- USD.
Hoće li SP još narasti ove godine?
SP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:41:42 (UTC+8)

Smoovie Phone (SP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.