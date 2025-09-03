Smoovie Phone (SP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.805986 $ 0.805986 $ 0.805986 24-satna najniža cijena $ 0.857172 $ 0.857172 $ 0.857172 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.805986$ 0.805986 $ 0.805986 24-satna najviša cijena $ 0.857172$ 0.857172 $ 0.857172 Najviša cijena ikada $ 126.94$ 126.94 $ 126.94 Najniža cijena $ 0.74026$ 0.74026 $ 0.74026 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) +1.04% Promjena cijene (7D) +6.34% Promjena cijene (7D) +6.34%

Smoovie Phone (SP) cijena u stvarnom vremenu je $0.858328. Tijekom protekla 24 sata, SPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.805986 i najviše cijene $ 0.857172, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SP je $ 126.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.74026.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SP se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, +1.04% u posljednjih 24 sata i +6.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smoovie Phone (SP)

Tržišna kapitalizacija $ 36.11K$ 36.11K $ 36.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.11K$ 36.11K $ 36.11K Količina u optjecaju 42.07K 42.07K 42.07K Ukupna količina 42,069.0 42,069.0 42,069.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smoovie Phone je $ 36.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SP je 42.07K, s ukupnom količinom od 42069.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.11K.