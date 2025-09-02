Smol dodo ($DOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) +1.77% Promjena cijene (7D) -6.81% Promjena cijene (7D) -6.81%

Smol dodo ($DOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $DODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DOD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DOD se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, +1.77% u posljednjih 24 sata i -6.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smol dodo ($DOD)

Tržišna kapitalizacija $ 144.56K$ 144.56K $ 144.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 144.56K$ 144.56K $ 144.56K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,967,380.317728 999,967,380.317728 999,967,380.317728

