SMOL (SMOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00272699 $ 0.00272699 $ 0.00272699 24-satna najniža cijena $ 0.0028868 $ 0.0028868 $ 0.0028868 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00272699$ 0.00272699 $ 0.00272699 24-satna najviša cijena $ 0.0028868$ 0.0028868 $ 0.0028868 Najviša cijena ikada $ 0.01234858$ 0.01234858 $ 0.01234858 Najniža cijena $ 0.0006465$ 0.0006465 $ 0.0006465 Promjena cijene (1H) -0.79% Promjena cijene (1D) +3.71% Promjena cijene (7D) -4.95% Promjena cijene (7D) -4.95%

SMOL (SMOL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0028421. Tijekom protekla 24 sata, SMOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00272699 i najviše cijene $ 0.0028868, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMOL je $ 0.01234858, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0006465.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMOL se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, +3.71% u posljednjih 24 sata i -4.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SMOL (SMOL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Količina u optjecaju 665.61M 665.61M 665.61M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SMOL je $ 1.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMOL je 665.61M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.84M.