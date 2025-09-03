Smilek (SMILEK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.79% Promjena cijene (1D) +4.15% Promjena cijene (7D) +8.24% Promjena cijene (7D) +8.24%

Smilek (SMILEK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SMILEKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMILEK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMILEK se promijenio za +1.79% u posljednjih sat vremena, +4.15% u posljednjih 24 sata i +8.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smilek (SMILEK)

Tržišna kapitalizacija $ 44.65K$ 44.65K $ 44.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.65K$ 44.65K $ 44.65K Količina u optjecaju 2.00T 2.00T 2.00T Ukupna količina 1,995,193,908,181.505 1,995,193,908,181.505 1,995,193,908,181.505

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smilek je $ 44.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMILEK je 2.00T, s ukupnom količinom od 1995193908181.505. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.65K.