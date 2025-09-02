Smart MFG (MFG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00123368 24-satna najviša cijena $ 0.00128584 Najviša cijena ikada $ 0.131262 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.52% Promjena cijene (1D) -1.94% Promjena cijene (7D) -6.01%

Smart MFG (MFG) cijena u stvarnom vremenu je $0.0012469. Tijekom protekla 24 sata, MFGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00123368 i najviše cijene $ 0.00128584, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MFG je $ 0.131262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MFG se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -6.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smart MFG (MFG)

Tržišna kapitalizacija $ 489.22K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.08M Količina u optjecaju 392.68M Ukupna količina 868,459,135.7414333

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smart MFG je $ 489.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MFG je 392.68M, s ukupnom količinom od 868459135.7414333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.