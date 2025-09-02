Više o MFG

Smart MFG Logotip

Smart MFG Cijena (MFG)

Neuvršten

1 MFG u USD cijena uživo:

$0.00124682
$0.00124682$0.00124682
-1.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Smart MFG (MFG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:31:34 (UTC+8)

Smart MFG (MFG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00123368
$ 0.00123368$ 0.00123368
24-satna najniža cijena
$ 0.00128584
$ 0.00128584$ 0.00128584
24-satna najviša cijena

$ 0.00123368
$ 0.00123368$ 0.00123368

$ 0.00128584
$ 0.00128584$ 0.00128584

$ 0.131262
$ 0.131262$ 0.131262

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

-1.94%

-6.01%

-6.01%

Smart MFG (MFG) cijena u stvarnom vremenu je $0.0012469. Tijekom protekla 24 sata, MFGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00123368 i najviše cijene $ 0.00128584, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MFG je $ 0.131262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MFG se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -6.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smart MFG (MFG)

$ 489.22K
$ 489.22K$ 489.22K

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

392.68M
392.68M 392.68M

868,459,135.7414333
868,459,135.7414333 868,459,135.7414333

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smart MFG je $ 489.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MFG je 392.68M, s ukupnom količinom od 868459135.7414333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.

Smart MFG (MFG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Smart MFG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Smart MFG u USD iznosila je $ +0.0006037181.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Smart MFG u USD iznosila je $ +0.0001401354.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Smart MFG u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.94%
30 dana$ +0.0006037181+48.42%
60 dana$ +0.0001401354+11.24%
90 dana$ 0--

Što je Smart MFG (MFG)

Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.

Smart MFG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Smart MFG (MFG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Smart MFG (MFG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Smart MFG.

Provjerite Smart MFG predviđanje cijene sada!

MFG u lokalnim valutama

Smart MFG (MFG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Smart MFG (MFG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MFG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Smart MFG (MFG)

Koliko Smart MFG (MFG) vrijedi danas?
Cijena MFG uživo u USD je 0.0012469 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MFG u USD?
Trenutačna cijena MFG u USD je $ 0.0012469. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Smart MFG?
Tržišna kapitalizacija za MFG je $ 489.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MFG?
Količina u optjecaju za MFG je 392.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MFG?
MFG je postigao ATH cijenu od 0.131262 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MFG?
MFG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MFG?
24-satni obujam trgovanja za MFG je -- USD.
Hoće li MFG još narasti ove godine?
MFG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MFG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.