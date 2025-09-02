Smart MFG Cijena (MFG)
-0.52%
-1.94%
-6.01%
-6.01%
Smart MFG (MFG) cijena u stvarnom vremenu je $0.0012469. Tijekom protekla 24 sata, MFGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00123368 i najviše cijene $ 0.00128584, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MFG je $ 0.131262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MFG se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -6.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Smart MFG je $ 489.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MFG je 392.68M, s ukupnom količinom od 868459135.7414333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Smart MFG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Smart MFG u USD iznosila je $ +0.0006037181.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Smart MFG u USD iznosila je $ +0.0001401354.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Smart MFG u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.94%
|30 dana
|$ +0.0006037181
|+48.42%
|60 dana
|$ +0.0001401354
|+11.24%
|90 dana
|$ 0
|--
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
