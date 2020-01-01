Smart Lending AI (SLAI) Tokenomika
Smart Lending AI (SLAI) Informacije
Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.
Smart Lending AI (SLAI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Smart Lending AI (SLAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena.
Smart Lending AI (SLAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Smart Lending AI (SLAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SLAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SLAI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
