Smart Lending AI (SLAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Smart Lending AI (SLAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Smart Lending AI (SLAI) Informacije Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure. Službena web stranica: https://smartlending.cloud/

Smart Lending AI (SLAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Smart Lending AI (SLAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.59K Ukupna količina: $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 7.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.09K Povijesni maksimum: $ 0.185569 Povijesni minimum: $ 0.0021768 Trenutna cijena: $ 0.0022093

Smart Lending AI (SLAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Smart Lending AI (SLAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SLAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SLAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SLAI tokena, istražite SLAI cijenu tokena uživo!

SLAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SLAI? Naša SLAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

