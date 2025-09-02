Više o SLAI

Smart Lending AI Logotip

Smart Lending AI Cijena (SLAI)

Neuvršten

1 SLAI u USD cijena uživo:

$0.0022093
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Smart Lending AI (SLAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:31:25 (UTC+8)

Smart Lending AI (SLAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.185569
$ 0.0021768
--

--

-7.93%

-7.93%

Smart Lending AI (SLAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0022093. Tijekom protekla 24 sata, SLAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLAI je $ 0.185569, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0021768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smart Lending AI (SLAI)

$ 16.59K
--
----

$ 22.09K
7.51M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Smart Lending AI je $ 16.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLAI je 7.51M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.09K.

Smart Lending AI (SLAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Smart Lending AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Smart Lending AI u USD iznosila je $ -0.0021190414.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Smart Lending AI u USD iznosila je $ -0.0021437085.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Smart Lending AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0021190414-95.91%
60 dana$ -0.0021437085-97.03%
90 dana$ 0--

Što je Smart Lending AI (SLAI)

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

Resurs Smart Lending AI (SLAI)

Službena web-stranica

Smart Lending AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Smart Lending AI (SLAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Smart Lending AI (SLAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Smart Lending AI.

Provjerite Smart Lending AI predviđanje cijene sada!

SLAI u lokalnim valutama

Smart Lending AI (SLAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Smart Lending AI (SLAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SLAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Smart Lending AI (SLAI)

Koliko Smart Lending AI (SLAI) vrijedi danas?
Cijena SLAI uživo u USD je 0.0022093 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SLAI u USD?
Trenutačna cijena SLAI u USD je $ 0.0022093. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Smart Lending AI?
Tržišna kapitalizacija za SLAI je $ 16.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SLAI?
Količina u optjecaju za SLAI je 7.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SLAI?
SLAI je postigao ATH cijenu od 0.185569 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SLAI?
SLAI je vidio ATL cijenu od 0.0021768 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SLAI?
24-satni obujam trgovanja za SLAI je -- USD.
Hoće li SLAI još narasti ove godine?
SLAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SLAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Smart Lending AI (SLAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

