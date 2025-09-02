Smart Lending AI (SLAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.185569$ 0.185569 $ 0.185569 Najniža cijena $ 0.0021768$ 0.0021768 $ 0.0021768 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -7.93% Promjena cijene (7D) -7.93%

Smart Lending AI (SLAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0022093. Tijekom protekla 24 sata, SLAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLAI je $ 0.185569, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0021768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smart Lending AI (SLAI)

Tržišna kapitalizacija $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.09K$ 22.09K $ 22.09K Količina u optjecaju 7.51M 7.51M 7.51M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smart Lending AI je $ 16.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLAI je 7.51M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.09K.