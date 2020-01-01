SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Informacije wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations. Službena web stranica: https://smardex.io/usdn Kupi WUSDN odmah!

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Ukupna količina: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Količina u optjecaju: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Povijesni maksimum: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Povijesni minimum: $ 0.921955 $ 0.921955 $ 0.921955 Trenutna cijena: $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 Saznajte više o cijeni SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WUSDN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WUSDN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WUSDN tokena, istražite WUSDN cijenu tokena uživo!

WUSDN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WUSDN? Naša WUSDN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WUSDN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!