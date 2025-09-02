SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.1 24-satna najniža cijena $ 1.13 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.17 Najniža cijena $ 0.921955 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) +0.79%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) cijena u stvarnom vremenu je $1.11. Tijekom protekla 24 sata, WUSDNtrgovalo je između najniže cijene $ 1.1 i najviše cijene $ 1.13, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WUSDN je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.921955.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WUSDN se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +0.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.51M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.51M Količina u optjecaju 1.35M Ukupna količina 1,353,364.265223736

Trenutačna tržišna kapitalizacija SMARDEX WRAPPED USDN je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WUSDN je 1.35M, s ukupnom količinom od 1353364.265223736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.