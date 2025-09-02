Više o WUSDN

1 WUSDN u USD cijena uživo:

$1.11
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:09:29 (UTC+8)

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.1
24-satna najniža cijena
$ 1.13
24-satna najviša cijena

$ 1.1
$ 1.13
$ 1.17
$ 0.921955
-0.13%

+0.06%

+0.79%

+0.79%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) cijena u stvarnom vremenu je $1.11. Tijekom protekla 24 sata, WUSDNtrgovalo je između najniže cijene $ 1.1 i najviše cijene $ 1.13, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WUSDN je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.921955.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WUSDN se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +0.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

$ 1.51M
--
$ 1.51M
1.35M
1,353,364.265223736
Trenutačna tržišna kapitalizacija SMARDEX WRAPPED USDN je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WUSDN je 1.35M, s ukupnom količinom od 1353364.265223736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SMARDEX WRAPPED USDN u USD iznosila je $ +0.00072243.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SMARDEX WRAPPED USDN u USD iznosila je $ +0.0483971100.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SMARDEX WRAPPED USDN u USD iznosila je $ +0.0410927550.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SMARDEX WRAPPED USDN u USD iznosila je $ +0.0120233533260424.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00072243+0.06%
30 dana$ +0.0483971100+4.36%
60 dana$ +0.0410927550+3.70%
90 dana$ +0.0120233533260424+1.10%

Što je SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Službena web-stranica

SMARDEX WRAPPED USDN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SMARDEX WRAPPED USDN.

Provjerite SMARDEX WRAPPED USDN predviđanje cijene sada!

WUSDN u lokalnim valutama

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WUSDN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Koliko SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) vrijedi danas?
Cijena WUSDN uživo u USD je 1.11 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WUSDN u USD?
Trenutačna cijena WUSDN u USD je $ 1.11. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SMARDEX WRAPPED USDN?
Tržišna kapitalizacija za WUSDN je $ 1.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WUSDN?
Količina u optjecaju za WUSDN je 1.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WUSDN?
WUSDN je postigao ATH cijenu od 1.17 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WUSDN?
WUSDN je vidio ATL cijenu od 0.921955 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WUSDN?
24-satni obujam trgovanja za WUSDN je -- USD.
Hoće li WUSDN još narasti ove godine?
WUSDN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WUSDN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.