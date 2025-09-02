SMARDEX USDN (USDN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24-satna najniža cijena $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24-satna najviša cijena $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Najviša cijena ikada $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Najniža cijena $ 0.95378$ 0.95378 $ 0.95378 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -0.63% Promjena cijene (7D) +0.12% Promjena cijene (7D) +0.12%

SMARDEX USDN (USDN) cijena u stvarnom vremenu je $1.003. Tijekom protekla 24 sata, USDNtrgovalo je između najniže cijene $ 1.002 i najviše cijene $ 1.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDN je $ 1.034, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.95378.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDN se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i +0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SMARDEX USDN (USDN)

Tržišna kapitalizacija $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Količina u optjecaju 3.86M 3.86M 3.86M Ukupna količina 3,862,245.353166267 3,862,245.353166267 3,862,245.353166267

Trenutačna tržišna kapitalizacija SMARDEX USDN je $ 3.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDN je 3.86M, s ukupnom količinom od 3862245.353166267. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.88M.