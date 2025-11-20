small fartcoin Cijena danas

Trenutačna cijena small fartcoin (TOOTCOIN) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOOTCOIN u USD je -- po TOOTCOIN.

small fartcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,664.76, s količinom u optjecaju od 997.82M TOOTCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, TOOTCOIN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TOOTCOIN se kretao -- u posljednjem satu i -17.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu small fartcoin (TOOTCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Količina u optjecaju 997.82M 997.82M 997.82M Ukupna količina 997,818,683.132547 997,818,683.132547 997,818,683.132547

Trenutačna tržišna kapitalizacija small fartcoin je $ 5.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOOTCOIN je 997.82M, s ukupnom količinom od 997818683.132547. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.66K.