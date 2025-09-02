SMACKM (SMACKM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00276613$ 0.00276613 $ 0.00276613 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) -2.29% Promjena cijene (7D) -16.29% Promjena cijene (7D) -16.29%

SMACKM (SMACKM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SMACKMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMACKM je $ 0.00276613, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMACKM se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -2.29% u posljednjih 24 sata i -16.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SMACKM (SMACKM)

Tržišna kapitalizacija $ 528.12K$ 528.12K $ 528.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 647.43K$ 647.43K $ 647.43K Količina u optjecaju 815.72M 815.72M 815.72M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SMACKM je $ 528.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMACKM je 815.72M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 647.43K.