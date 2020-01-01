SMACK ($SMACK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SMACK ($SMACK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SMACK ($SMACK) Informacije SMACK is the representation of the famous internet OG meme Pepe Punch, also known as Punching Pepe, is a depiction of Pepe the Frog winding up a punch aimed at the screen from the perspective of the person viewing the image. The face of Pepe in this version also features the use of Smug Frog and shares similarities to Welcome To The Family, Son redraws featuring the character. Typically, memes using this Pepe variant revolve around him punching either the screen or the subject of the caption/creator. As a reaction image, Pepe Punch is often used in comments as a way to imply punching the original poster. Službena web stranica: https://www.smack.wtf Kupi $SMACK odmah!

SMACK ($SMACK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SMACK ($SMACK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 47.56K $ 47.56K $ 47.56K Ukupna količina: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Količina u optjecaju: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 47.56K $ 47.56K $ 47.56K Povijesni maksimum: $ 0.00044322 $ 0.00044322 $ 0.00044322 Povijesni minimum: $ 0.00002778 $ 0.00002778 $ 0.00002778 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni SMACK ($SMACK)

SMACK ($SMACK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SMACK ($SMACK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $SMACK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $SMACK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $SMACK tokena, istražite $SMACK cijenu tokena uživo!

