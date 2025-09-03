SMACK ($SMACK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.61% Promjena cijene (1D) +3.83% Promjena cijene (7D) +22.62% Promjena cijene (7D) +22.62%

SMACK ($SMACK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $SMACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SMACK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SMACK se promijenio za +1.61% u posljednjih sat vremena, +3.83% u posljednjih 24 sata i +22.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SMACK ($SMACK)

Tržišna kapitalizacija $ 52.28K$ 52.28K $ 52.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.28K$ 52.28K $ 52.28K Količina u optjecaju 999.57M 999.57M 999.57M Ukupna količina 999,573,389.067822 999,573,389.067822 999,573,389.067822

