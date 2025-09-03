slurp (SLURP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00191566$ 0.00191566 $ 0.00191566 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.58% Promjena cijene (1D) +2.89% Promjena cijene (7D) +7.39% Promjena cijene (7D) +7.39%

slurp (SLURP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SLURPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLURP je $ 0.00191566, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLURP se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +2.89% u posljednjih 24 sata i +7.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu slurp (SLURP)

Tržišna kapitalizacija $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,098.0 999,999,098.0 999,999,098.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija slurp je $ 11.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLURP je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999098.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.76K.