SLOVE (SLOVE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SLOVE (SLOVE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SLOVE (SLOVE) Informacije From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe. With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Powered by Sui’s scalability and innovation, we’re delivering immersive AR gameplay, empowering developers via the SEED Combinator Program, and building a sustainable gaming future. Službena web stranica: https://playseedgo.com/ Kupi SLOVE odmah!

SLOVE (SLOVE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SLOVE (SLOVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 134.57K $ 134.57K $ 134.57K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 149.52K $ 149.52K $ 149.52K Povijesni maksimum: $ 0.193733 $ 0.193733 $ 0.193733 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0014952 $ 0.0014952 $ 0.0014952 Saznajte više o cijeni SLOVE (SLOVE)

SLOVE (SLOVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SLOVE (SLOVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SLOVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SLOVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SLOVE tokena, istražite SLOVE cijenu tokena uživo!

SLOVE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SLOVE? Naša SLOVE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SLOVE predviđanje cijene tokena odmah!

