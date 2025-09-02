SLOVE (SLOVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00153111 $ 0.00153111 $ 0.00153111 24-satna najniža cijena $ 0.00162812 $ 0.00162812 $ 0.00162812 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00153111$ 0.00153111 $ 0.00153111 24-satna najviša cijena $ 0.00162812$ 0.00162812 $ 0.00162812 Najviša cijena ikada $ 0.193733$ 0.193733 $ 0.193733 Najniža cijena $ 0.00061988$ 0.00061988 $ 0.00061988 Promjena cijene (1H) -0.70% Promjena cijene (1D) -5.30% Promjena cijene (7D) -8.02% Promjena cijene (7D) -8.02%

SLOVE (SLOVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00153121. Tijekom protekla 24 sata, SLOVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00153111 i najviše cijene $ 0.00162812, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLOVE je $ 0.193733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00061988.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLOVE se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, -5.30% u posljednjih 24 sata i -8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SLOVE (SLOVE)

Tržišna kapitalizacija $ 137.81K$ 137.81K $ 137.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 153.12K$ 153.12K $ 153.12K Količina u optjecaju 90.00M 90.00M 90.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SLOVE je $ 137.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLOVE je 90.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 153.12K.