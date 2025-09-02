Više o SLOVE

SLOVE Informacije o cijeni

SLOVE Službena web stranica

SLOVE Tokenomija

SLOVE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SLOVE Logotip

SLOVE Cijena (SLOVE)

Neuvršten

1 SLOVE u USD cijena uživo:

$0.00153112
$0.00153112$0.00153112
-4.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SLOVE (SLOVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:31:16 (UTC+8)

SLOVE (SLOVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00153111
$ 0.00153111$ 0.00153111
24-satna najniža cijena
$ 0.00162812
$ 0.00162812$ 0.00162812
24-satna najviša cijena

$ 0.00153111
$ 0.00153111$ 0.00153111

$ 0.00162812
$ 0.00162812$ 0.00162812

$ 0.193733
$ 0.193733$ 0.193733

$ 0.00061988
$ 0.00061988$ 0.00061988

-0.70%

-5.30%

-8.02%

-8.02%

SLOVE (SLOVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00153121. Tijekom protekla 24 sata, SLOVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00153111 i najviše cijene $ 0.00162812, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLOVE je $ 0.193733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00061988.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLOVE se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, -5.30% u posljednjih 24 sata i -8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SLOVE (SLOVE)

$ 137.81K
$ 137.81K$ 137.81K

--
----

$ 153.12K
$ 153.12K$ 153.12K

90.00M
90.00M 90.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SLOVE je $ 137.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLOVE je 90.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 153.12K.

SLOVE (SLOVE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SLOVE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SLOVE u USD iznosila je $ -0.0004559436.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SLOVE u USD iznosila je $ -0.0009804744.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SLOVE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.30%
30 dana$ -0.0004559436-29.77%
60 dana$ -0.0009804744-64.03%
90 dana$ 0--

Što je SLOVE (SLOVE)

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe. With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Powered by Sui’s scalability and innovation, we’re delivering immersive AR gameplay, empowering developers via the SEED Combinator Program, and building a sustainable gaming future.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SLOVE (SLOVE)

Službena web-stranica

SLOVE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SLOVE (SLOVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SLOVE (SLOVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SLOVE.

Provjerite SLOVE predviđanje cijene sada!

SLOVE u lokalnim valutama

SLOVE (SLOVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SLOVE (SLOVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SLOVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SLOVE (SLOVE)

Koliko SLOVE (SLOVE) vrijedi danas?
Cijena SLOVE uživo u USD je 0.00153121 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SLOVE u USD?
Trenutačna cijena SLOVE u USD je $ 0.00153121. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SLOVE?
Tržišna kapitalizacija za SLOVE je $ 137.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SLOVE?
Količina u optjecaju za SLOVE je 90.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SLOVE?
SLOVE je postigao ATH cijenu od 0.193733 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SLOVE?
SLOVE je vidio ATL cijenu od 0.00061988 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SLOVE?
24-satni obujam trgovanja za SLOVE je -- USD.
Hoće li SLOVE još narasti ove godine?
SLOVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SLOVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:31:16 (UTC+8)

SLOVE (SLOVE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.