Slopfather (FATHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00038844 $ 0.00038844 $ 0.00038844 24-satna najniža cijena $ 0.00042583 $ 0.00042583 $ 0.00042583 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00038844$ 0.00038844 $ 0.00038844 24-satna najviša cijena $ 0.00042583$ 0.00042583 $ 0.00042583 Najviša cijena ikada $ 0.02742492$ 0.02742492 $ 0.02742492 Najniža cijena $ 0.00029667$ 0.00029667 $ 0.00029667 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) -2.22% Promjena cijene (7D) -4.86% Promjena cijene (7D) -4.86%

Slopfather (FATHA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00041191. Tijekom protekla 24 sata, FATHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00038844 i najviše cijene $ 0.00042583, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FATHA je $ 0.02742492, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00029667.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FATHA se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i -4.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Slopfather (FATHA)

Tržišna kapitalizacija $ 413.96K$ 413.96K $ 413.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 413.96K$ 413.96K $ 413.96K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,985,683.55 999,985,683.55 999,985,683.55

Trenutačna tržišna kapitalizacija Slopfather je $ 413.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FATHA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999985683.55. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 413.96K.