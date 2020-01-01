SLIME (SLIME) Tokenomika
SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success!
SLIME (SLIME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike SLIME (SLIME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SLIME tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SLIME tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SLIME tokena, istražite SLIME cijenu tokena uživo!
