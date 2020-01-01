SLIME (SLIME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SLIME (SLIME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SLIME (SLIME) Informacije SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success! Službena web stranica: https://slimeonsol.xyz/

SLIME (SLIME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SLIME (SLIME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.46K Ukupna količina: $ 888.48M Količina u optjecaju: $ 888.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.46K Povijesni maksimum: $ 0.00280345 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

SLIME (SLIME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SLIME (SLIME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SLIME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SLIME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SLIME tokena, istražite SLIME cijenu tokena uživo!

