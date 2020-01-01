SLIME (SLIME) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u SLIME (SLIME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
SLIME (SLIME) Informacije

SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success!

Službena web stranica:
https://slimeonsol.xyz/

SLIME (SLIME) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SLIME (SLIME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 29.46K
Ukupna količina:
$ 888.48M
Količina u optjecaju:
$ 888.48M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 29.46K
Povijesni maksimum:
$ 0.00280345
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
SLIME (SLIME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike SLIME (SLIME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SLIME tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SLIME tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SLIME tokena, istražite SLIME cijenu tokena uživo!

SLIME Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SLIME? Naša SLIME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.