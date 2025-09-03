Više o SLIME

SLIME Logotip

SLIME Cijena (SLIME)

Neuvršten

1 SLIME u USD cijena uživo:

--
----
+8.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SLIME (SLIME)
SLIME (SLIME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00280345
$ 0.00280345$ 0.00280345

$ 0
$ 0$ 0

+1.87%

+8.43%

+2.47%

+2.47%

SLIME (SLIME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SLIMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLIME je $ 0.00280345, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLIME se promijenio za +1.87% u posljednjih sat vremena, +8.43% u posljednjih 24 sata i +2.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SLIME (SLIME)

$ 23.94K
$ 23.94K$ 23.94K

--
----

$ 23.94K
$ 23.94K$ 23.94K

888.48M
888.48M 888.48M

888,482,623.975658
888,482,623.975658 888,482,623.975658

Trenutačna tržišna kapitalizacija SLIME je $ 23.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLIME je 888.48M, s ukupnom količinom od 888482623.975658. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.94K.

SLIME (SLIME) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SLIME u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SLIME u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SLIME u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SLIME u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+8.43%
30 dana$ 0+57.86%
60 dana$ 0+72.09%
90 dana$ 0--

Što je SLIME (SLIME)

SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SLIME (SLIME)

Službena web-stranica

SLIME Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SLIME (SLIME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SLIME (SLIME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SLIME.

Provjerite SLIME predviđanje cijene sada!

SLIME u lokalnim valutama

SLIME (SLIME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SLIME (SLIME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SLIME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SLIME (SLIME)

Koliko SLIME (SLIME) vrijedi danas?
Cijena SLIME uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SLIME u USD?
Trenutačna cijena SLIME u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SLIME?
Tržišna kapitalizacija za SLIME je $ 23.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SLIME?
Količina u optjecaju za SLIME je 888.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SLIME?
SLIME je postigao ATH cijenu od 0.00280345 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SLIME?
SLIME je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SLIME?
24-satni obujam trgovanja za SLIME je -- USD.
Hoće li SLIME još narasti ove godine?
SLIME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SLIME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
