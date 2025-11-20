SLEEPLESS COIN Cijena danas

Trenutačna cijena SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) danas je $ 0.00001002, s promjenom od 6.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SLEEPLESS u USD je $ 0.00001002 po SLEEPLESS.

SLEEPLESS COIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,013.8, s količinom u optjecaju od 998.98M SLEEPLESS. Tijekom posljednja 24 sata, SLEEPLESS trgovao je između $ 0.00000942 (niska) i $ 0.00001024 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00088957, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000938.

U kratkoročnim performansama, SLEEPLESS se kretao -0.65% u posljednjem satu i -10.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Tržišna kapitalizacija $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Količina u optjecaju 998.98M 998.98M 998.98M Ukupna količina 998,983,168.974187 998,983,168.974187 998,983,168.974187

Trenutačna tržišna kapitalizacija SLEEPLESS COIN je $ 10.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLEEPLESS je 998.98M, s ukupnom količinom od 998983168.974187. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.01K.