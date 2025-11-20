Slap cat Cijena danas

Trenutačna cijena Slap cat (SLAP) danas je $ 0.00001226, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SLAP u USD je $ 0.00001226 po SLAP.

Slap cat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,233.11, s količinom u optjecaju od 997.64M SLAP. Tijekom posljednja 24 sata, SLAP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00062879, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000998.

U kratkoročnim performansama, SLAP se kretao -- u posljednjem satu i -22.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Slap cat (SLAP)

Tržišna kapitalizacija $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Količina u optjecaju 997.64M 997.64M 997.64M Ukupna količina 997,640,612.607168 997,640,612.607168 997,640,612.607168

