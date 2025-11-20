Slap Cijena danas

Trenutačna cijena Slap (SLAP) danas je --, s promjenom od 1.92% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SLAP u USD je -- po SLAP.

Slap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 273,546, s količinom u optjecaju od 1.00B SLAP. Tijekom posljednja 24 sata, SLAP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00192179, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SLAP se kretao -0.50% u posljednjem satu i -12.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Slap (SLAP)

Tržišna kapitalizacija $ 273.55K$ 273.55K $ 273.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 273.55K$ 273.55K $ 273.55K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Slap je $ 273.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLAP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 273.55K.