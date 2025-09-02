SL Benfica Fan Token (BENFICA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.642101 $ 0.642101 $ 0.642101 24-satna najniža cijena $ 0.664928 $ 0.664928 $ 0.664928 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.642101$ 0.642101 $ 0.642101 24-satna najviša cijena $ 0.664928$ 0.664928 $ 0.664928 Najviša cijena ikada $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 Najniža cijena $ 0.561403$ 0.561403 $ 0.561403 Promjena cijene (1H) +0.80% Promjena cijene (1D) -1.18% Promjena cijene (7D) -10.09% Promjena cijene (7D) -10.09%

SL Benfica Fan Token (BENFICA) cijena u stvarnom vremenu je $0.652548. Tijekom protekla 24 sata, BENFICAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.642101 i najviše cijene $ 0.664928, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BENFICA je $ 3.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.561403.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BENFICA se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, -1.18% u posljednjih 24 sata i -10.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SL Benfica Fan Token (BENFICA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.05M$ 13.05M $ 13.05M Količina u optjecaju 2.91M 2.91M 2.91M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SL Benfica Fan Token je $ 1.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BENFICA je 2.91M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.05M.